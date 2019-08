Um procedimento médico que está a ser estudado no Reino Unido poderá vir a permitir a mulheres adiarem o aparecimento da menopausa até 20 anos. A cirurgia, desenvolvida por especialistas em fertilização in vitro, poderá custar entre 7,5 e 12 mil euros e está a ser oferecida a mulheres com mais de 40 anos.

"Existe o potencial de beneficiar qualquer mulher que queira adiar a menopausa por qualquer razão, ou mulheres que tenham feito terapias hormonais, e existem vários benefícios por detrás deste procedimento", considerou Simon Fishel ao jornal britânico The Guardian.

O médico especializado em fertilização in vitro é presidente da UK Care Fertility Group e o líder da empresa ProFarm, que revela que nove mulheres já realizaram a cirurgia que passa por remover ou congelar os tecidos do ovário de maneira a adiar a menopausa para quando forem mais velhas.

Para este, o procedimento tem inúmeros benefícios como a redução de probabilidade de doenças cardíacas ou doenças relacionadas com ossos, como a osteoporose – mais frequentes em mulheres depois da menopausa.

E o que acontece quando estas mulheres que realizaram a cirurgia finalmente atingem a menopausa décadas depois? O tecido do ovário pode ser descongelado e reintroduzido no corpo.

Esta não é, no entanto, a primeira vez que tal método é utilizado. Os mesmos médicos já haviam realizado a cirurgia em raparigas e mulheres com cancro, de maneira a protegerem a sua fertilidade no caso de quererem ter filhos depois de superarem a doença.

Antes de ser feita a terapia anti-cancro, o tecido do ovário era retirado e congelado e depois reimplantado nas trompas de Falópio depois da doença, depois maneira a assegurar uma gravidez.