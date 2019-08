Acariciar vacas custa 75 euros mas alivia o stress. Saiba como

Perante o cenário atual em que o consumo e a produção assentam num nível frenético, há cada vez mais pessoas a procurar soluções para combater o stress. Soluções essas que passam muitas vezes pelo contacto com o interior e meio ambiente.Suzanne Vullers e o marido Ruddi gerem um alojamento rural nos arredores de Nova Iorque. O casal cobra 75 euros aos hóspedes para terem a oportunidade de passar duas horas com as suas duas vacas (a Bella e a Bonnie).A atividade passa pela interação com os animais onde os participantes podem acariciá-los, abráça-los ou até pentear-lhes o pelo.O método, inspirado numa prática já utilizada numa quinta em Amesterdão , apesar de não estar cientificamente comprovado, parece ter beneficios para o humano no que toca ao nível de ansiedade e stress.