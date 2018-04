A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizou 25 centros de classificação e embalamento de ovos, tendo apreendido quase 95 mil ovos e instaurado sete processos de contra-ordenação, informou hoje a entidade em comunicado.A operação, realizada a nível nacional, permitiu aos inspectores apreender 94 440 ovos, no valor de 6.228 euros, por falta de marcação do produto, omissão e incorrecção nos mesmos de indicações obrigatórias e por falta de rastreabilidade.A ASAE explica que, segundo a legislação, os consumidores, através de um código impresso nas embalagens e nos ovos, ficam a saber qual o país de origem do produto, em que condições foram criadas as galinhas e qual a zona de exploração de onde os ovos são originários.Nesta acção foi dada especial atenção aos registos de rastreabilidade, por forma a averiguar, nos registos dos classificadores, por cada remessa/lote, a data de postura e respectiva data de durabilidade atribuída.