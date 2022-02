Como hamsters criaram um surto de covid-19 em Hong Kong

Um ensaio mostra como hamsters transmitiram a variante Delta da SARS-CoV-2 para humanos, originando um surto de 50 casos de covid-19. Esta descoberta levou a que mais de dois mil animais desta espécie fossem mortos para impedir possíveis novos contágios.

O alerta para a possibilidade de hamsters estarem a infetar humanos surgiu quando um funcionário de uma loja de animais de Hong Kong testou positivo para a covid-19, tendo sido infetado com a variante Delta (a variante que foi inicialmente detetada na Índia). O teste positivo data de 15 de janeiro de 2022, sendo que não era identificado nenhum caso de transmissão comunitária desta variante em Hong Kong desde outubro de 2021.

As autoridades de saúde começaram então a testar animais na loja na qual o jovem de 23 anos trabalhava. No total, foram feitos testes a mais de 100 animais na loja e mais de 500 no armazém que a apoia. Foram detetados 15 hamsters sírios (mesocricetus auratus) infetados, dos 28 que estavam no armazém. As outras espécies de roedores no armazém e na loja (ratos, chinchilas, coelhos, porquinhos da índia e hamsters anões) não estavam infetados.