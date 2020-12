Covid-19. O mundo das vacinas falsas à venda na Internet

As primeiras vacinas da Covid-19 chegam a Portugal na próxima semana e a vacinação poderá ter início já no próximo domingo, mas são muitos os anúncios no lado oculto da Internet que prometem vacinas falsificadas, por preços exorbitantes e em doses não recomendadas.



Um estudo da Checkpoint Research, empresa de cibersegurança, identificou mais de mil páginas de anúncios na dark web que prometem vacinas por preços entre os 200 e 300 euros em que os vendedores apenas aceitam pagamentos em bitcoin - que minimiza as probabilidades de serem apanhados.



"Diga adeus à Covid-19" ou "Disponível Vacina do Coronavírus" são algumas das frases chamativas para possíveis interessados, mas não é possível saber se estes são genuínos ou não.







Vacinas Covid-19 dark web





"Quando investigadores comunicaram com um vendedor, ofereceram-se para vender uma vacina da Covid-19 por 0.01 BTC (cerca de 200 euros) e referiram que eram necessárias 14 doses", referiu a empresa.



No entanto, nenhuma vacina até hoje aprovada requer 14 doses da vacina para que seja eficaz, apenas duas com três semanas de intervalo. Vacinas que deverão ser aprovadas na União Europeia para o uso em Portugal, como as da Pfizer e da Moderna, têm eficácias comprovadas cientificamente de 95% e apenas requerem duas doses.



Noutros anúncios são divulgados "remédios" da Covid-19 como a Cloroquina, fármacos que já revelaram não ter qualquer eficácia para o novo coronavírus, por preços a rondar os 10 euros.



De acordo com a mesma empresa, foram registados 1062 domínios, que dão acesso a novos sites, com a palavra "vacina". Dentros deles, 400 incluiam a palavra "corona" ou "covid". E o número de novas páginas relativas à vacina da Covid-19 triplicaram desde o início de novembro, altura em que começaram a ser anunciadas as primeiras permissões para distribuição e administração de vacinas.

Páginas darknet com palavra "vacina"

A Europol e a PSP, em Portugal, já lançaram avisos sobre estas práticas na passada semana, com a comissária Rita Henriques a lançar o apelo aos portugueses para que sejam pacientes e que não acreditem em vendas online. À TSF, na passada semana, a responsável da PSP alerta que a vacina só será disponibilizada em Portugal pelos canais oficiais, ou seja, pelo Serviço Nacional de Saúde. E que, por isso mesmo, qualquer suspeita de fraude deve ser denunciada à PSP.