Alterações climáticas podem substituir neve por chuvas torrenciais nas montanhas

À medida que o planeta vai aquecendo, as regiões de elevada altitude vão registando cada vez mais chuvas extremas, indica um estudo publicado esta quarta-feira, na revista Nature. Segundo esta investigação, por cada grau Celsius, que o planeta aquece, as zonas montanhosas registam mais 15% de precipitação.



Esta nova descoberta foi uma surpresa para os cientistas, que acreditavam que a precipitação iria abrandar, consoante o aumento das temperaturas.

Mohammed Ombadi, o autor principal deste estudo, e cientista no Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, afirma que devido às alterações climáticas a precipitação extrema já aumentou "quase o dobro". O que pode aumentar também são os perigos associados nas regiões acima dos 2.000 metros. É que nestes locais, as chuvas vão substituir a neve e trazem consigo riscos de inundações, deslizamentos de terras e erosão dos solos.

Para chegar a estas conclusões, Ombadi e os seus colegas analisaram dados entre o ano de 1950 e 2019, e concentraram a sua investigação em regiões temperadas e árticas do Hemisfério Norte, devido à escassez de dados, nos trópicos do Hemisfério Sul. No final, a mensagem que Ombadi quer sublinhar é de que "cada grau é importante".

A professora de engenharia civil na Universidade Estadual do Colorado, Frances Davenport, apesar de não ter participado no estudo, confirma ao The New York Times que, até ter sido divulgada esta investigação, existia pouca informação sobre a relação entre o aumento da precipitação e a queda de neve. "É uma boa maneira de juntar essas alterações e destacar as regiões onde devemos estar particularmente atentos a grandes mudanças no risco de inundações e chuvas extremas", sublinha a especialista em engenharia ambiental.

Atualmente cerca de um quarto da população humana vive em regiões montanhosas ou a jusante, aponta o cientista Ombadi.

Durante as últimas décadas tem-se registado cada vez mais deslizamentos de terra, em todo o mundo, segundo um estudo publicado em 2019. A maioria destes deslizamentos ocorreram em locais mais propícios a chuvas extremas. A estas ameaças juntam-se os riscos de degelo dos glaciares, que se encontram nas montanhas.

Com estas novas descobertas Ombadi, que tem formação em engenharia civil, espera agora que haja uma melhoria dos modelos de avaliação de risco de deslizamentos de terras e de inundações.