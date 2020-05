Alterações climáticas estão a deixar a neve verde na Antártida

As altas temperaturas devido às alterações climáticas estão a ajudar à formação e propagação de "neve verde" na Antártida, revela um estudo publicado esta quarta-feira na Nature Communications, realizado por biologistas da Universidade de Cambridge e pelo British Antartic Survey.

"Temos agora uma base de dados de onde as algas estão e podemos ver onde vão existir mais no futuro", explicou Matt Davey, um dos responsáveis pelo estudo, à Reuters.



Os cientistas mapearam "o principio de um novo ecossistema", com algas microscópicas na superfície da neve que começa a derreter. É possível que esta mudança crie uma fonte nutritiva para outras espécies.



Os investigadores britânicos acreditam que esta "neve verde" se poderá propagar no futuro, já que o aquecimento global está a criar condições climatéricas que permitem que estas algas continuem a crescer.

Em certas áreas da Antártida, esta formação de algas é tão densa que deixa a neve brilhante e verde, sendo possível ver o fenómeno do espaço.

"É uma comunidade. Isto pode potencialmente formar novos habitats, é o começo de um novo ecossistema", disse Davey.