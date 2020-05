Proibida a venda de tabaco de mentol a partir desta quarta-feira

A partir desta quarta-feira, 20 de maio, é proibida a venda de tabaco de mentol na Europa.Segundo o Le Figaro, é uma vitória para as associações que durante anos denunciaram a perigosidade destes cigarros criados entre as décadas de 70 e 80 para seduzir a população feminina e mais jovem.Os fumadores recorriam ao tabaco de mentol por deixar um sabor fresco na boca e por não o sabor habitual de um cigarro. Segundo o médico Michel Jean, cardiologista num hospital de Toulouse, o tabaco de mentol pode ser mais perigoso para a saúde.Recorde-se que esta decisão vem de uma diretiva europeia de 2014 em que é proibida a venda daqueles que "contêm um sabor característico específico". Os cigarros com aroma a chocolate, baunilha e frutas desapareceram das tabacarias mas os de mentol foram vendidos até à data de hoje.