Risco de pandemia aumentou nos últimos 50 anos

A alteração e destruição de ecossistemas criou espaço para que o risco de propagação de doenças infecciosas aumentasse nos últimos 50 anos. Por isso, para evitar uma nova pandemia, semelhante à que foi provocada pela covid-19, é necessário proteger as florestas e alterar as práticas agrícolas, como a agricultura intensiva, defendeu o grupo de trabalho cientifico internacional em prevenção de pandemias, organizado por investigadores do Instituto de Saúde Global de Harvard e da Escola de Saúde Pública T.H. Chan.

O relatório publicado na quarta-feira explica que a transmissão de vírus é potenciada pela "destruição das florestas tropicais, expansão de terrenos agrícolas, sobretudo próximos de habitações, criação intensiva de animais, caça e comércio de animais selvagens". Assim, torna-se maior a possibilidade de transmissão de doenças dos animais para a espécie humana.



Os investigadores fazem ainda referência à atual pandemia provocada pela covid-19, sublinhando que aquilo que está a ser feito neste momento não impede o aparecimento de uma nova pandemia. O investimento em meios de saúde, como testagem ou vacinas, é fundamental, mas não suficiente a longo prazo. "Estas ações não abordam totalmente a raiz do risco de pandemia: o contágio de agentes patogénicos entre animais e pessoas."