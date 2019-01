Acha que sabe ler rótulos?

Os portugueses preocupam-se com o sal, o açúcar e a gordura dos produtos alimentares, mas muitos não sabem ler a informação nutricional nos rótulos.

Comprar um iogurte normal ou um light? Optar pelo que tem menos açúcar ou por aquele que apresenta uma menor percentagem de gordura? Não é fácil fazer uma leitura ponderada dos rótulos dos produtos nos supermercados e os números mostram-nos isso mesmo.



Segundo um estudo do IPAM, 40% dos inquiridos não compreendia a informação nutricional básica que lhes permite fazer as escolhas alimentares mais saudáveis. Esta percentagem sobe para 60% quando os inquiridos apresentam um menor nível de escolaridade.



"De um modo geral, os portugueses desconhecem os limitem diários máximos recomendados de sal e açúcar para um adulto", explica à SÁBADO Ana Alves, Diretora de Marcas Próprias do Continente. "O valor calórico dos alimentos apresenta-se também como um critério sobre o qual uma grande parte dos consumidores atribui uma importância determinante no momento de escolha, optando por produtos com mais ou menos calorias consoante os seus objetivos, sem saber, muitas vezes, o que isso significa ao certo."



Os portugueses preocupam-se principalmente com as gorduras, as gorduras saturadas, o açúcar e o sal. No entanto, junta-se aos fatores de ponderação a confusão e desconfiança associada aos produtos assinalados como light ou zero. "Em muitos destes produtos são substituídos alguns dos ingredientes dos produtos originais, como por exemplo, a troca do açúcar por uma maior quantidade de gordura, de forma a manter o sabor, e que os torna muitas vezes mais nocivos para a saúde", complementa Ana Alves.



Mas afinal, para onde se deve olhar na altura de comprar um produto alimentar? Os nutricionistas sublinham a importância de ler bem as listas de ingredientes e evitar os produtos que tenham açúcar e sal ou as suas variadas formas (no caso do açúcar, todos os ingredientes que terminem em -ose, e para o sal os que contenham a palavra "sódio".



A atenção deve também ser redobrada na altura de ver a tabela de informação nutricional. Opte por alimentos com menos de 100kcal por 100 gramas de produto e com um teor de açúcar inferior a cinco gramas. No caso das gorduras saturadas, a escolha deverá recair sobre os que tenham menos de 1,5 gramas por 100 gramas de produtos. Já o sal, deve ser inferior a 0,12 gramas por 100 gramas de produto.



Para Ana Alves, a responsabilidade de manter a transparência no processo de escolha deve estar também do lado das grandes superfícies. No caso do Continente, os produtos de marca branca contam com um "semáforo nutricional" que mostra aos clientes quando um produto ultrapassa a quantidades recomendada de um determinado componente. "O Semáforo Nutricional foi implementado em 2008 e tem como objetivo disponibilizar, de forma mais simples, informação de qualidade acerca do perfil nutricional dos alimentos, permitindo-lhes assim optar por produtos mais saudáveis no ato de compra", finaliza a responsável pelos produtos de marca branca da cadeia.