Jovens acreditam mais em mentiras sobre covid-19 do que os mais idosos

Os mais jovens são mais propensos a acreditar em informação falsa sobre o novo coronavírus, principalmente no que diz respeito à sua origem e à gravidade da covid-19. As conclusões deste estudo são particularmente relevantes numa altura em que há cada vez mais casos de infeção entre os mais jovens,O estudo levado a cabo junto de mais de 21 mil pessoas nos Estados Unidos da América revelou que entre os inquiridos entre os 18 e os 24 anos havia uma possibilidade de 18% deles acreditar em informações falsas. Um valor que corresponde ao dobro (9%) daquele verificado entre as pessoas com mais de 65 anos. O consórcio responsável por esta pesquisa engloba investigadores de quatro universidades dos Estados Unidos da América: Harvard, Rutgers, Northeastern e Northwestern.Os investigadores apresentaram aos inquiridos 11 afirmações falsas, entre elas: que o vírus tinha aparecido porque os chineses comiam morcegos; que os antibióticos protegiam as pessoas contra a covid-19; que apenas pessoas com mais de 60 anos estavam em risco de serem infetadas ou que há uma cura para a covid-19, mas que está a ser escondida do público. No entanto, houve uma pergunta à qual os idosos responderam de forma errada em maior percentagem do que os mais jovens: se era verdade que o novo coronavírus tenha sido criado dentro de um laboratório chinês para ser usado como uma arma.Os resultados mostram que 28% dos jovens americanos acredita que o novo coronavíus tenha sido disseminado graças "a pessoas que comeram morcegos", enquanto apenas 6% dos mais idosos acreditavam nessa teoira. Já a teoria de que os antibióticos protegiam as pessoas da covid-19 era aceite por 25% dos mais jovens, contra 7% entre os mais idosos. Entre os mais idosos, 12% acreditam que apenas as pessoas com mais de 60 anos são afetadas pela SARS-CoV-2, sendo esse valor duplicado entre os mais jovens (64%).Já sobre a afirmação de que o vírus que está no centro desta pandemia foi criado como uma arma num laboratório chinês, 20% dos idosos acredita que isto é uma verdade, sendo que apenas 18% dos jovens também acredita nessa teoria. Mas os valores são ainda maiores nos outros dois intervalos de idades. 25% das pessoas entre os 25 e os 44 anos acreditam neste teoria e 23% dos inquiridos entre os 45 e os 64 anos partilham desta crença.Este estudo, exclusivamente sobre a reação face à covid-19, diverge amplamente de estudos passados que afirmavam que, durante a campanha presidencial dos EUA de 2016, era muito mais comum serem os mais velhos a partilharem informações falsas do que os mais novos.

