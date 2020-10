Crítica de cinema: O Legado

Se este filme não existisse, teria de ser inventado. Infelizmente para os espectadores, ei-lo. Candidato feroz a pior longa-metragem de 2020, O Legado apanha à má-fila Lauren (Lily Collins num esforço inglório), filha do milionário Archer Monroe (Patrick Warburton, de destacadíssimo busto na galeria dos canastrões), que descobre um ex-amigo do pai preso há três décadas numa cela subterrânea sob o bosque da propriedade familiar.O amigo, Morgan Warner (o comediante Simon Pegg em peruca de Carnaval), tanto pode ser vítima inocente como canalha encartado, mas isso é o que menos interessa neste desfile delirante de inverosimilhanças, cenas filmadas com o pé esquerdo e uma atmosfera de ratazana morta – o clímax, com pancadaria a três (a outrora fiável Connie Nielsen também foi aqui enfiada) é digno do lendário Tony Zarindast, autor desse diadema do cinema Z, Hardcase and Fist.Thriller; EUA111m; M/12De Vaughn SteinCom Lily Collins e Simon Pegg