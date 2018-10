A arma no combate ao cancro do fígado adquirida através do Portugal 2020

Funciona a todo o vapor no Curry Cabral, em Lisboa, há pouco mais de uma semana. Além de ajudar a localizar metástases para embolizar é essencial também para estabilizar doentes traumatizados

Do lado de fora da porta ainda se ouve o pum-pum dos martelos dos operários que estão a reformular o bloco onde funcionavam as urgências do lisboeta Hospital Curry Cabral. Mas assim que a porta se fecha, no interior do Centro Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplantação (CHBPT), impera o silêncio. As paredes foram pintadas de cinzento claro. Duas pacientes estão no recobro do corredor à esquerda.



Para seguir para o da frente, onde se iniciará em breve um procedimento num paciente com cancro do fígado de 84 anos, tem que se passar por uma linha vermelha. E, alerta a médica radiologista Élia Coimbra, ninguém entra ali sem primeiro vestir um fato e calçar uns plásticos de protecção. É uma zona esterilizada, onde está a funcionar há pouco mais de uma semana "a full-time" a nexaris Angio-CT, uma máquina que permite procedimentos minimamente invasivos (combina angiografia com TAC) e que ainda não existia na Europa. Na Alemanha há uma versão mais antiga, e nem sequer é usada para tratamento de doentes com cancro.



A trabalhar com um aparelho oferecido pela Fundação Gulbenkian há 15 anos, a médica ansiava por poder usá-la nos seus pacientes (com cancro no fígado ou pulmão mas também traumatizados que chegam à urgência vindos de todo o sul do país) desde que ouviu falar da versão mais antiga (a tal que está na Alemanha) durante um congresso. Quando Eduardo Barroso, o director do centro e de cirurgia do Hospital Curry Cabral (que se reforma da função pública a 31 de Outubro) lhe perguntou se tinha algum projecto para financiamento para o Portugal 2020, falou-lhe com entusiasmo na máquina.



"Dá sentido espacial", começa por explicar a médica Élia Coimbra. Antes, "a visão era uniplanar". "Sabia que o tumor estava [lá] mas não o via". Trabalhava por "intuição", diz. Agora, "sei qual é a artéria" a embolizar para permitir, por exemplo, que no futuro o paciente faça uma transplantação do fígado.



E há mais estratégias seguidas pelos radiologistas de intervenção, acrescenta Eduardo Barroso:



"Não é hoje possível tratar cancros do fígado, sejam primitivos do órgão, sejam lesões secundarias de outros tumores [metástases] sem ter radiologia de intervenção integrada no grupo. Eles podem fazer ablações locais de tumores do fígado através da pele, com técnicas de radiofrequência ou de microondas, podem fazer através das artérias periféricas, radial ou femoral, embolizações dos tumores do fígado, e também podem através da pele fazer entupir veias do fígado, que façam atrofiar o lado entupido e fazer crescer o lado não doente e permitir operar doente até aí não operaveis.Também podem colocar os chamados TIPS, que são ligações entre veias intra-hepáticas para prevenir ruptura de varizes esofágicas no caso das cirroses". Tudo isso está agora facilitado com o novo aparelho e que é um dos exemplos relatados pela SÁBADO no tema que faz a capa da edição n.º 757, nas bancas a 31 de Outubro.





"Este novo aparelho, que a Elia Coimbra tanto me fez pressão para tentar obter, é um avanço tecnológico dentro do SNS", continua o cirurgião. "Nos tumores malignos HBP [ Hepato-Bilio-Pancreático] é fundamental. Mais para o fígado de que para o pâncreas. Mais para os transplantes hepáticos de que para as vias biliares. Um pouco para todos, mas nada substitui hoje a cirurgia. Quando ela não é possível a radiologia de intervenção pode ajudar a que possa vir a ser. Para alguns casos, é a única possibilidade de prolongar a vida com qualidade."





A inauguração está marcada apenas para o próximo mês, mas ali já se trabalha a full-time, esclarece Élia Coimbra, que com outros dois médicos assegura o serviço de radiologia de intervenção que funciona apenas três dias por semana (às segundas, quartas e sextas) das 8 às 20h. Mas estão disponíveis 365 dias por ano. O desejo é alargar a equipa médica para cinco e ter mais enfermeiros.