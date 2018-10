Mais de 2 mil transplantes hepáticos depois, Eduardo Barroso, cirurgião reforma-se a 1 de Novembro por se estar a aproximar a data do seu 70.º aniversário. Deixará o Serviço Nacional de Saúde mas continuará a trabalhar na Fundação Champalimaud.

Eduardo Barroso vai aposentar-se do Serviço Nacional de Saúde. Esta quarta-feira, 31 de Outubro, é o seu último dia de trabalho no Curry Cabral.



O cirurgião, que celebra 70 anos a 26 de Janeiro, deixa o serviço público por atingir o limite de idade previsto na lei. O futuro, adiantou à SÁBADO, passará pela Fundação Champalimaud, que está a apostar no tratamento de cancros na área digestiva e a preparar um novo centro destinado ao cancro do pâncreas.



Eduardo Barroso, que dirigia até agora o Centro Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplantação (CHBPT) e o serviço de cirurgia do hospital lisboeta assinalou em Fevereiro os 2000 mil transplantes ao fígado feitos pela sua equipa — uma técnica que iniciou no Curry Cabral em 1992. A saída é marcada pela implantação do CHBPT nas antigas urgências e da inauguração de uma nova máquina (comprada com recurso ao Programa Portugal2020), que será diferenciador para o tratamento de metástases no fígado, outros problemas oncológicos e responder aos traumas que vêm das urgências.