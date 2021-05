99% das pessoas desenvolvem anticorpos depois das duas doses da vacina

As duas doses das vacinas contra a covid-19 levaram ao desenvolvimento de anticorpos em 99% dos britânicos, revela um novo estudo levado a cabo por investigadores da University College London. O estudo debruçou-se sobre as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer e as suas conclusões são entendidas como "muito positivas".



De acordo com esta investigação, mais de 90% dos britânicos desenvolvem anticorpos contra o novo coronavírus após uma dose das vacinas da AstraZeneca ou da Pfizer. Já depois da segunda dose, a percentagem aumenta para os 99,08%. O estudo revela ainda que com apenas uma dose e passados entre 28 e 34 dias, 96,42% das pessoas desenvolvem anticorpos. Já o valor de 99% é atingido passados entre sete e 14 dias depois da segunda toma.



"A eficácia destas vacinas é notável, especialmente dada a velocidade com que foram desenvolvidas. É um verdadeiro marco da ciência depois de confrontada com a pandemia mais devastadora do século", diz a líder do estudo, Maddie Shrotri, citada pelo jornal britânico The Guardian.