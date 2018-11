Nova pesquisa revela que, caso o acesso a este fármaco não melhore significativamente, quem sofre deste tipo de diabetes poderá ter problemas no futuro.

Cerca de 40 milhões de pessoas com diabetes tipo 2 podem enfrentar escassez de insulina em 2030. Segundo uma nova pesquisa, citada pelo The Guardian, caso o acesso a este fármaco não melhore significativamente, quem sofre deste tipo de diabetes poderá ter problemas no futuro.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a diabetes – de tipo 1 ou 2 – afecta mais de 400 milhões de pessoas (8,5% da população com mais de 18 anos) em todo o mundo.

O estudo, da revista especializada Lancet Diabetes and Endocrinology, prevê que 79 milhões de doentes precisem de administrar insulina em 2030 – e metade deles não o conseguirá fazer devido à sua escassez.

"Estas estimativas sugerem que os níveis actuais de acesso à insulina são altamente inadequados em comparação com a necessidade projectada, particularmente na África e na Ásia, e que mais esforços devem ser dedicados à superação desse desafio de saúde", afirmou o líder da pesquisa, Sanjay Basu, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. "Apesar do compromisso da ONU de tratar doenças não transmissíveis e garantir o acesso universal a medicamentos para a diabetes, em grande parte do mundo a insulina é escassa e o acesso ao medicamento é desnecessariamente difícil. Espera-se que o número de adultos com diabetes tipo 2 aumente nos próximos 12 anos devido ao envelhecimento, urbanização e mudanças associadas à dieta e à actividade física. A menos que os governos iniciem iniciativas para tornar a insulina disponível e acessível, o seu uso estará sempre longe do ideal".