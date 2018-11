Mais de dois milhões de portugueses, com idades entre os 25 e os 74 anos, sofrem de pré-diabetes, uma condição que indica já uma incapacidade do organismo de controlar de forma correcta os níveis de açúcar ou glicose no sangue.





Apesar de não ser considerada ainda doença, a pré-diabetes pode levar à diabetes, que em Portugal afecta mais de um milhão de pessoas e mata 10 a 12 doentes por dia. José Silva Nunes, médico no Serviço de Endrocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, explica à SÁBADO os riscos da pré-diabetes.

O que é a pré-diabetes?

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a pré-diabetes constitui um termo usado para caracterizar os indivíduos que apresentam níveis de açúcar no sangue (glicemia) acima do normal, mas não alto o suficiente para que possa ser efectuado o diagnóstico de diabetes. Outro termo usado para descrever esta condição é hiperglicemia intermédia traduzindo, assim, o seu carácter intermédio entre o normal metabolismo dos hidratos de carbono e a situação de diabetes mellitus.

A que nível tem de estar a glicose para se verificar uma condição de pré-diabetes?

Para o diagnóstico de pré-diabetes, a Organização Mundial de Saúde considera duas condições: 1) a anomalia da glicemia de jejum (em que a pessoa, quando faz análises em jejum, apresenta um valor de açúcar no sangue igual ou superior a 110 mg/dL, mas inferior a 126 mg/dL; um valor igual ou superior a 126 mg/dL já seria critério para diagnóstico de diabetes) e 2) a tolerância diminuída à glicose (quando duas horas após ter efectuado a prova de tolerância oral à glicose - vulgarmente denominada de "curva da glicemia" - o indivíduo apresenta um valor de açúcar no sangue entre 140 e 199 mg/dL; um valor superior já faria o diagnóstico de diabetes). Adicionalmente, a Associação Americana de Diabetes reconhece uma outra forma de diagnóstico baseada no valor da hemoglobina glicada (HbA1c). Este parâmetro funciona como medida do valor médio de açúcar no sangue nos últimos 3 a 4 meses, sendo que o valor de HbA1c é inferior a 5,7% nas pessoas com normal metabolismo dos açúcares. O valor deste parâmetro, em percentagem, indica a taxa de hemoglobina (proteína existente no interior dos glóbulos vermelhos do sangue e responsável pelo transporte do oxigénio) que interagiu, bioquimicamente, com o açúcar do sangue circulante; se os níveis de açúcar sanguíneo forem elevados, aquela interacção bioquímica ocorrerá em maior proporção. Assim, se uma pessoa apresentasse um valor de HbA1c igual ou superior a 5,7% e inferior a 6,5% (valor a partir do qual se faz o diagnóstico de diabetes) estaríamos perante uma situação de pré-diabetes.

Em média quantos portugueses apresentam níveis de glicose no sangue que indicam pré-diabetes?

Ao contrário de muitos outros países europeus, Portugal tem dados concretos e fiáveis sobre a prevalência de pré-diabetes e diabetes graças à existência do Observatório Nacional da Diabetes (organismo na dependência da Sociedade Portuguesa de Diabetologia) e ao empenho do seu director, o Dr. Luís Gardete Correia. Com base nesses dados, actualmente, a pré-diabetes atinge mais de um quarto da população adulta portuguesa (mais concretamente 27,4%, sendo que 10,4% dos adultos apresenta anomalia da glicemia de jejum, 14,3% apresenta tolerância diminuída à glicose e 2,7% apresenta ambas as condições).

Qual o risco de uma pré-diabetes levar a uma diabetes?

Não é inevitável que cada indivíduo diagnosticado com pré-diabetes evolua para diabetes, se bem que essa será a história natural de grande percentagem de indivíduos diagnosticados com pré-diabetes. Classicamente, é referido que a progressão de pré-diabetes para diabetes ocorre em, pelo menos, metade das pessoas atingidas. Contudo, existe um conjunto de factores que podem fazer variar a taxa de progressão de pré-diabetes para diabetes, nomeadamente os hábitos alimentares e de actividade física das pessoas já diagnosticadas e, consequentemente, a evolução do seu peso corporal. A Organização Mundial de Saúde reconhece que a pré-diabetes (com as duas condições de anomalia da glicemia de jejum e de tolerância diminuída à glicose) e a diabetes são estádios diferentes dentro de um contínuo do mesmo processo patológico. Igualmente, reconhece que se se intervir nas fases mais precoces daquele processo patológico, é possível prevenir a progressão para os estádios mais avançados.

Quais são os sintomas da pré-diabetes?

As pessoas com pré-diabetes, na sua maioria, não apresenta qualquer sintomatologia. Uma vez que uma ligeira elevação nos níveis de açúcar no sangue ainda não será suficiente para causar sintomas, a não ser que a pré-diabetes tenha sido diagnosticada em análises sanguíneas, as pessoas afectadas não terão conhecimento da presença da condição. Contudo, na presença de pré-diabetes, as pessoas afectadas já comportam um risco acrescido de desenvolver doença coronária e cerebrovascular. Igualmente, as pessoas com pré-diabetes podem começar a desenvolver algumas das complicações que afectam os pequenos vasos sanguíneos do organismo, características da própria diabetes, como o atingimento dos vasos da retina (retinopatia), dos vasos do rim (nefropatia) e dos pequenos vasos que irrigam os nervos (neuropatia).

Quais são as principais causas da pré-diabetes?

Como a pré-diabetes e a diabetes fazem parte de um contínuo do mesmo processo fisiopatológico, as causas da pré-diabetes acabam por ser as mesmas que as da diabetes. A diabetes tipo 2 constitui o tipo mais frequente de diabetes, contribuindo para mais de 90% dos casos de doença. Os principais factores de risco para o seu desenvolvimento, bem como para o aparecimento de pré-diabetes, são o estilo de vida (o tipo de alimentação e o grau de actividade física efectuados), o consequente peso corporal (basta a pessoa ter excesso de peso para que o seu risco de desenvolver alteração no metabolismo dos açúcares seja mais do que o dobro do risco de uma pessoa com peso normal) e a hereditariedade (uma vez que a história familiar de diabetes ou pré-diabetes comporta um risco muito grande de os familiares, sobretudo os de primeiro grau, também desenvolverem alteração no metabolismo dos açúcares).

A Associação Americana de Diabetes recomenda que o despiste de alteração no metabolismo dos açúcares deva ser realizado, regularmente, a todas as pessoas acima dos 45 anos de idade que têm excesso de peso ou obesidade acompanhado de outro factor de risco para pré-diabetes (como o sedentarismo, as situações caracterizadas por aumento da resistência à acção da insulina, nomeadamente, a síndrome de ovários poliquísticos, a hipertensão arterial e as alterações nos níveis de gordura no sangue mas, também, no caso de terem doença coronária ou terem um familiar de primeiro grau com diabetes tipo 2), bem como às mulheres que tiveram diabetes gestacional (alteração no metabolismo dos açúcares que é diagnosticado, pela primeira vez, durante a gravidez).

As mulheres que tiveram diabetes durante uma gravidez são mais susceptíveis de desenvolver diabetes. Porquê?

As mulheres que tiveram essa alteração no metabolismo dos açúcares diagnosticada, pela primeira vez, durante a gravidez - diabetes gestacional - realmente, constituem um grupo populacional de risco para desenvolverem pré-diabetes e diabetes tipo 2. Os níveis de açúcar no sangue destas mulheres, durante a gravidez, são mais elevados do que aqueles das outras mulheres com normal metabolismo em resultado da sua incapacidade em manter a homeostasia glicémica durante aquele período de necessidades metabólicas acrescidas. Adicionalmente, existem algumas hormonas, nomeadamente produzidas a nível da placenta, que aumentam o risco de desenvolver diabetes gestacional. Obviamente que isto só acontece em mulheres que têm características, herdadas ou adquiridas, que as colocam em risco de desenvolver pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Na presença dessas características (como o excesso ponderal, os erros alimentares, o sedentarismo e a história familiar de pré-diabetes e diabetes) e face às alterações metabólicas adversas que caracterizam a gravidez, as mulheres podem não ser capazes de manter a normal homeostasia e desenvolvem diabetes gestacional. Após o parto, em resultado da eliminação daquelas alterações metabólicas adversas, as mulheres podem voltar a ter um normal metabolismo dos açúcares até que ocorram outros factores que desencadeiem um desequilíbrio naquele metabolismo. Um desses factores é a idade; o avançar da idade constitui um importante factor de risco para o desenvolvimento da pré-diabetes e da diabetes, em resultado da deterioração dos normais mecanismos homeostáticos de controlo do metabolismo dos açúcares. Assim, como aquele factor de risco não é controlável, a diabetes gestacional acaba por funcionar como a "antecâmara" da diabetes tipo 2.

É possível reverter a condição de pré-diabetes alterando o estilo de vida?

A Organização Mundial de Saúde reconhece que se se intervir nas fases mais precoces daquele processo patológico, é possível prevenir a progressão para os estádios mais avançados. Além de tentar atrasar ou evitar a progressão para diabetes tipo 2, a abordagem terapêutica da pré-diabetes tem por fim evitar o desenvolvimento das complicações tardias dos pequenos e dos grandes vasos sanguíneos, que são comuns à diabetes.

Quais são os hábitos saudáveis a tomar?

A chave para prevenir a progressão da normoglicemia (situação em que o metabolismo dos açúcares é normal) para a pré-diabetes e da pré-diabetes para a diabetes está na implementação de estilos de vida saudáveis. Existem grandes estudos populacionais que evidenciaram a possibilidade de actuar na história natural da alteração no metabolismo dos açúcares. Tal foi possível através de uma intervenção intensiva sobre o estilo de vida, quer do ponto de vista da implementação da actividade física, quer do ponto de vista de correcção de erros alimentares. Também foi demonstrado que a utilização de alguns fármacos, habitualmente usados no tratamento da diabetes tipo 2, podem atrasar a história natural da alteração no metabolismo dos açúcares. Assim, temos evidência científica robusta de que a história natural de progressão de pré-diabetes para diabetes tipo 2 pode ser interrompida ou, pelo menos, atrasada mediante a utilização de medidas farmacológicas e não farmacológicas.

Em que casos é necessário tratamento farmacológico?

Existem vários estudos, envolvendo fármacos anti-diabéticos ou anti-obesidade (como a metformina, a acarbose, a pioglitazona, o orlistato e fármacos da classe dos agonistas do recetor do GLP-1), que demonstraram a capacidade de reduzir a progressão de pré-diabetes para diabetes. Contudo, actualmente, a Associação Americana de Diabetes recomenda que o tratamento farmacológico com metformina, para prevenção da progressão para diabetes tipo 2, possa ser considerado, em associação às medidas de intervenção sobre o estilo de vida, em algumas pessoas com pré-diabetes. Dentro destas, reconhece um maior benefício nas pessoas com idade inferior a 60 anos, que tenham história de diabetes gestacional ou que apresentem uma obesidade classe II ou superior (ou seja, com índice de massa corporal igual ou superior a 35 Kg/m2).