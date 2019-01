Começou há um ano a ser comparticipado um dispositivo "revolucionário" que iria evitar que os diabéticos tivessem constantemente que picar os dedos para controlar os níveis de açúcar no sangue. No entanto, os sensores FreeStyle Libre estão sempre esgotados, revela esta segunda-feira o Jornal de Notícias.

"Há farmácias com espera superior a dois meses", segundo o Infarmed. A Associação Nacional de Farmácias e a Associação de Farmácias de Portugal já apresentaram várias reclamações à Abbot, a farmacêutica com exclusividade do produto – que tem um aparelho leitor e sensores que se colocam no braço. São estes sensores, descartáveis, que estão em falta.

"O dispositivo está a ser rateado desde que entrou no mercado", criticou Maria do Céu Machado, presidente do Infarmed. Por não existir alternativa no mercado, o País fica "refém das condições da empresa", disse a responsável.



Em 2018, a empresa vendeu o produto online por 59,90 euros, sem comparticipação, o que privilegia quem pode dispensar a comparticipação de 85% do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



O Infarmed e a Abbot estão a negociar o alargamento da comparticipação a mais doentes e o preço do dispositivo.