Éuma espécie de ameaça silenciosa que está por todo o lado - mesmo onde não se espera. Como a roupa, a mobília, os invólucros das caixas de cereais. Mesmo no ar que se respira ou até na água que se bebe. O plástico revolucionou a vida moderna, mas tem um custo que não é só ambiental - traz consequências para a saúde. O problema não está propriamente no material, tem a ver com a sua composição. “Já é amplamente conhecido que os químicos usados nos plásticos podem causar doenças e deficiências que duram a vida toda, desde o útero até à sepultura”, diz à CNN Leonardo Trasande, da New York University Grossman School of Medicine, que estuda o impacto destes compostos nas pessoas. Como se isto tudo não bastasse, há ainda outra agravante: é difícil, senão impossível, perceber exatamente o que o corpo absorve.

Policie o plástico que usa