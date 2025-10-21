Sábado – Pense por si

Policie o plástico que usa

Lucília Galha
Lucília Galha 21 de outubro de 2025 às 23:00

Uma organização ambiental criou pulseiras que rastreiam as substâncias nocivas deste material que são absorvidas pelo corpo - e que provocam doenças graves.

Éuma espécie de ameaça silenciosa que está por todo o lado - mesmo onde não se espera. Como a roupa, a mobília, os invólucros das caixas de cereais. Mesmo no ar que se respira ou até na água que se bebe. O plástico revolucionou a vida moderna, mas tem um custo que não é só ambiental - traz consequências para a saúde. O problema não está propriamente no material, tem a ver com a sua composição. “Já é amplamente conhecido que os químicos usados nos plásticos podem causar doenças e deficiências que duram a vida toda, desde o útero até à sepultura”, diz à CNN Leonardo Trasande, da New York University Grossman School of Medicine, que estuda o impacto destes compostos nas pessoas. Como se isto tudo não bastasse, há ainda outra agravante: é difícil, senão impossível, perceber exatamente o que o corpo absorve.

