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03 de julho de 2026 às 07:22

“É continuar a acreditar”: Luís Montenegro parabeniza seleção nacional pela vitória frente à Croácia

"Talvez tenha sido o melhor jogo do Mundial." Primeiro-ministro realçou a emoção e qualidade da reviravolta de Portugal frente à Croácia

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