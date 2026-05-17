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17 de maio de 2026 às 21:07

Vencedora da Eurovisão recebida em festa no avião de regresso à Bulgária após triunfo histórico

A cantora búlgara Dara foi recebida, este domingo, com aplausos e celebrações no avião que a levou de regresso a Sófia após vencer o Festival da Eurovisão em Viena. A artista garantiu a primeira vitória de sempre da Bulgária no concurso com o tema “Bangaranga”.

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