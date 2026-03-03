Sábado – Pense por si

03 de março de 2026 às 18:37

“Vamos derrotar o mal”: Irão promete sair vitorioso e questiona “ameaça iminente” invocada por Trump

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, garantiu, esta terça-feira, que o Irão vai “derrotar o mal”, reagindo aos ataques lançados pelos EUA e por Israel. O responsável questionou ainda a “ameaça iminente” invocada pela Casa Branca para justificar os bombardeamentos.

