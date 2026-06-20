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20 de junho de 2026 às 16:20

Dalot: "Sabemos perfeitamente que há muita gente que não quer que Portugal ganhe"

Questionado sobre se as críticas a Cristiano Ronaldo são justas, Diogo Dalot não respondeu diretamente, mas deixou claro que o grupo está unido. Por outro lado, o defesa diz que há quem não queira que Portugal ganhe, ainda que não adiante de quem fale.

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