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20 de junho de 2026 às 16:30

Habitantes de Gaza procuram refúgio na praia para escapar ao calor e à guerra

Com as temperaturas a subir e a guerra a prolongar-se, centenas de palestinianos deslocaram-se para a praia de Gaza para encontrar algum alívio face ao calor intenso e das difíceis condições de vida nos campos de deslocados.

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