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05 de julho de 2026 às 19:12

Este é o ponto de situação dos incêndios em Portugal

Portalegre, Évora, Beja, Santarém, Lisboa, Setúbal e Castelo Branco estão sob aviso vermelho devido ao calor. O fogo em Vouzela, um dos que mais preocupava as autoridades, foi dado como dominado, mas já há registo de reativações.

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