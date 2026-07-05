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05 de julho de 2026 às 19:00

Bombeiros espanhóis reforçam combate aos incêndios no centro de Portugal

Espanha enviou bombeiros e meios terrestres para reforçar o combate aos incêndios florestais no centro de Portugal, onde milhares de hectares já foram consumidos pelas chamas.

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