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05 de julho de 2026 às 20:00

Protesto anti-NATO marca preparação para cimeira na Turquia

Um partido de esquerda turco organizou uma manifestação em Ancara para contestar a NATO e a política de segurança do Governo, poucos dias antes da cimeira da Aliança Atlântica, marcada para a capital turca.

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