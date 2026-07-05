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05 de julho de 2026 às 17:42

“A nação mais forte e poderosa do mundo”: Trump celebra os 250 anos dos EUA com discurso patriota

O presidente norte-americano, Donald Trump, assinalou os 250 anos da independência dos Estados Unidos com um discurso em Washington, com mensagens políticas.

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