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04 de julho de 2026 às 13:45

Unidade Militar de Emergências de Espanha publica nas redes sociais imagens de combate a fogo em Portugal

Equipa espanhola chegou a Portugal no âmbito do Mecanismos Europeu de Proteção Civil ativado preventivamente na sexta-feira pelo Governo português. Está desde madrugada em Vouzela.

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