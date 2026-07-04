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04 de julho de 2026 às 15:05

Papa Leão XIV assinala 4 de Julho em Lampedusa com apelo pelos migrantes

Papa Leão XIV passou o Dia da Independência dos Estados Unidos na ilha italiana de Lampedusa, um dos principais pontos de chegada de migrantes à Europa, onde rezou pelas vítimas das travessias no Mediterrâneo e apelou a uma resposta mais humana ao fenómeno migratório.

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