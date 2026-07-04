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04 de julho de 2026 às 14:50

Gritos de "Morte à América" no funeral de Ali Khamenei em Teerão

O funeral de Ali Khamenei, em Teerão, é marcado por forte segurança, tensão política e manifestações contra os Estados Unidos e Israel. O enviado especial do NOW, Alfredo Leite, afirma que "esta é também uma cerimónia política" que se inicia no dia em que os Estados Unidos comemoram os 250 anos de independência.

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