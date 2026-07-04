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04 de julho de 2026 às 15:36

"Falta de água com o calor é complicado": residentes de Almada revoltados com inação da autarquia para solucionar problema

A falta de água continua a afetar várias localidades de Almada, com cortes súbitos que se prolongam por várias horas. A gestão da autarquia socialista de Inês de Medeiros está sob fogo, com os moradores a exigirem explicações perante a ausência de avisos e a continuidade dos problemas no abastecimento.

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