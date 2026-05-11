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11 de maio de 2026 às 15:09

Últimos passageiros do navio atingido por surto de hantavírus serão transportados num único voo para os Países Baixos

A ministra da Saúde espanhola, Mónica García, informou, esta segunda-feira, que ainda há 54 pessoas a bordo do navio cruzeiro MV Hondius, 22 são passageiros e 32 tripulantes. Os passageiros vão ser retirados e embarcar esta segunda-feira num único voo com destino aos Países Baixos, enquanto os 32 membros da tripulação vão permanecer no navio, que seguirá depois para o mesmo destino.

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