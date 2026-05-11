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11 de maio de 2026 às 13:57

Capitão de navio atingido por surto de hantavírus agradece “união” e “força” dos passageiros e tripulação

O capitão do navio MV Hondius, atingido por um surto de hantavírus, gravou um vídeo de agradecimento aos hóspedes e à tripulação, à chegada às Ilhas Canárias, em Espanha, destacando o “carinho”, “união” e “força” durante semanas “extremamente difíceis”.

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