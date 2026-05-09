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09 de maio de 2026 às 10:47

Tudo o que se sabe sobre o assalto com arma branca à casa de Bednarek no Porto

Jan Bednarek viveu momentos de pânico na última noite. O polaco do FC Porto e a sua família foram vítimas de um assalto na sua casa no Porto, no qual acabaram mesmo por ser ameaçados com uma faca por um assaltante. Em direto do local do crime, a jornalista Ana Inês Baptista, da CMTV, conta tudo o que se sabe até ao momento sobre o assalto à casa do jogador.

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