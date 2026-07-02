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02 de julho de 2026 às 07:44

Dupla escala Empire State Building e exibe faixa sobre o “poder do amor”

Autoridades de Nova Iorque foram acionadas para a ocorrência. Casal usou máscaras no momento em que subiu ao topo do edifício.

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