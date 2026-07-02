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02 de julho de 2026 às 10:49CM

Mais de 170 operacionais e oito meios aéreos combatem chamas em Vouzela

Dois fogos acabaram por se unir e provocaram uma grande linha de fogo.

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