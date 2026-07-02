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02 de julho de 2026 às 16:00

Euforia em Toronto: centenas de adeptos apoiam o capitão português

A comitiva portuguesa foi recebida com grande entusiasmo por centenas de adeptos em Toronto. A euforia tornou-se ainda maior quando o capitão português saiu das instalações desportivas. A multidão estava concentrada junto ao autocarro da equipa para demonstrar o forte apoio, num momento captado em exclusivo pela equipa do NOW.

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