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02 de julho de 2026 às 18:30

Julie é a primeira elefanta do novo santuário de vida selvagem em Portugal

Julie, a última elefanta de circo do país, chegou esta semana ao santuário de elefantes Pangea, no Alentejo, o primeiro grande santuário europeu dedicado exclusivamente ao acolhimento de elefantes provenientes de circos e zoos.

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