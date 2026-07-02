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02 de julho de 2026 às 17:20

"Portugal não o esquece": Pedro Neves de Sousa enumera as homenagens da FPF a Diogo Jota para jogo frente à Croácia

Enviado especial do CM aos EUA diz que adeptos vão trazer balões brancos para o jogo Portugal-Croácia que está agendado às 19h00 horas locais (00h00 de sexta-feira em Lisboa). O jornalista refere, ainda, que aos 21 minutos da partida vai acontecer "o momento mais arrepiante".

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