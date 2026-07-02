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02 de julho de 2026 às 18:21

Imagens impressionantes mostram erupção do vulcão Taal nas Filipinas

O vulcão Taal, nas Filipinas, registou, esta terça-feira, uma erupção que lançou cinzas e vapor a cerca de 1.200 metros de altura acima da cratera. O fenómeno durou cerca de quatro minutos e meio e foi marcado por três explosões sucessivas.

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