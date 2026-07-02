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02 de julho de 2026 às 15:18

O momento em que Hernan é resgatado por equipa portuguesa após 7 dias soterrado nos escombros dos sismos na Venezuela

Homem ficou preso no parque de estacionamento onde trabalhava, em La Guaira, na Venezuela. As operações de resgate decorreram durante três dias e contaram com operacionais portugueses e chilenos.

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