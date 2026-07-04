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04 de julho de 2026 às 12:30

Torre Eiffel ilumina-se com as cores da bandeira dos EUA pelos 250 anos da independência

O monumento mais emblemático de Paris ganhou as cores da bandeira norte-americana na véspera das celebrações dos 250 anos da assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos.

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