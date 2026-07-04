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04 de julho de 2026 às 13:55

"Irão dá uma resposta política firme aos EUA", Alfredo Leite no Irão para o funeral de Ali Khamenei

Milhões de pessoas concentram-se nas ruas da capital iraniana.

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Alfredo Leite, enviado especial do NOW, a única televisão portuguesa presente nas cerimónias fúnebres do antigo líder supremo do Irão, Ali Khamenei, relatou a partir de Teerão que milhões de pessoas concentram-se nas ruas da capital iraniana sob um calor abrasador e fortes medidas de segurança para prestar uma última homenagem ao aiatola. O enviado especial destacou o forte simbolismo do evento ocorrer em pleno feriado de 4 de julho.

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