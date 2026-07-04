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04 de julho de 2026 às 13:30

"Foram uns heróis": moradora enaltece trabalho dos bombeiros no combate às chamas em Setúbal

Moradores de Setúbal ficaram acordados a noite toda devido à preocupação com o incêndio. Os residentes ajudaram os bombeiros com baldes de água e mangueiras.

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