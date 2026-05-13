Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de maio de 2026 às 16:40

Tiroteio no Senado das Filipinas durante tentativa de detenção de senador

Uma rajada de tiros foi ouvida no Senado das Filipinas, esta quarta-feira, quando as autoridades tentavam deter o senador Ronald dela Rosa, procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30