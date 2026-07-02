Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de julho de 2026 às 19:50

"Portugal!": Irmã de Ronaldo grita em apoio à seleção nacional em dia de jogo em Toronto

Cátia Aveiro está no Canadá para assistir ao jogo Portugal-Croácia e apoiar a equipa do irmão CR7.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30