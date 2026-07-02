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02 de julho de 2026 às 19:22

Baleias-jubarte regressam à Baía de Guanabara no Brasil após anos de ausência

As baleias-jubarte voltaram a ser avistadas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, Brasil, durante a migração anual da espécie. O regresso, após anos de ausência, é atribuído à recuperação da população após décadas de proteção e ao fim da caça comercial às baleias.

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