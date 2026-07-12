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12 de julho de 2026 às 12:53

Tiroteio junto a festival de rua em Toronto faz dois mortos e quatro feridos

Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas num tiroteio junto ao festival de rua Salsa on St. Clair, em Toronto, no Canadá. A polícia revelou que o incidente resultou de uma troca de tiros entre dois indivíduos, recuperou duas armas de fogo no local e continua à procura dos suspeitos.

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