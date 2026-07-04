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04 de julho de 2026 às 12:50

Tiroteio em centro comercial no Michigan faz dois mortos

Um desentendimento entre dois grupos de jovens terminou em tiroteio dentro do ‘Fairlane Town Center’, no Michigan, nos EUA, deixando dois mortos e um ferido. O centro comercial foi evacuado e as autoridades continuam a investigar as circunstâncias do incidente.

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